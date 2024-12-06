Метзавод в Шахтах хочет отсудить у итальянской Danieli еще 165 тыс. евро

Ростовский арбитражный суд рассмотрит требование ООО «Новороссийский прокатный завод» (предприятие находится в Шахтах, бывший РЭМЗ) о взыскании с итальянского производителя оборудования Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из искового заявления Новороссийского прокатного завода, указанные деньги является процентами, начисленными на сумму аванса, который структуры Danieli получили от шахтинского предприятия в качестве оплаты за поставку оборудования.

Конфликт метзавода с итальянской компанией связан с контрактом, который они заключили в 2018 году. Тогда завод заказал у Danieli поставку прокатного стана для производства 600 тыс. т арматуры и катанки в год. Стоимость оборудования составляла €20,2 млн. Предприятие из Шахт перечислило итальянскому производителю €4,3 млн аванса.

Однако в феврале 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении российского бизнеса, в связи с чем итальянский поставщик оборудования не смог исполнить обязательства по контракту.

В мае этого года арбитражный суд по иску Новороссийского прокатного завода обязал Danieli вернуть аванс. Теперь же предприятие из Шахт намерено взыскать еще и проценты, начисленные на эту сумму в качестве штрафной санкции.

ООО «Новороссийский прокатный завод» было зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. В 2020 году предприятие выкупило имущественный комплекс обанкротившегося Ростовского электрометаллургического завода в Шахтах и сменило регистрацию. Сейчас Новороссийский прокатный завод производит на шахтинских мощностях арматурный прокат и стальную заготовку.

Вадим Водолазов