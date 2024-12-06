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Руководителю вагонного депо Батайска выписан штраф в 20 тысяч рублей

За нарушения в области трудового законодательства руководителю Эксплуатационного вагонного депо Батайска выписан штраф в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что работники организации не обеспечиваются в полном объеме средствами индивидуальной защиты. Ростовским транспортным прокурором внесено представление руководителю депо. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Устранение нарушений находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении административного дела из-за нарушения трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ) в отношении руководителя ООО «Натан» в связи с задержкой зарплат сотрудникам. Ему грозит штраф до 30 тыс. руб.

Ева Китаева

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