Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия отопления у ростовчан

По факту отсутствия отопления у жильцов многоквартирного дома в Ростове глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

В текущем году у жильцов многоквартирного дома не было включено отопление несмотря на регулярную оплату счетов за данную услугу. Подчеркивается, что в течение трех лет ростовчане используют обогреватели, чтобы не замерзнуть в зимнее время.

На фасаде жилого дома имеются многочисленные трещины, которые представляют опасность. Следственными органами проводится процессуальная проверка.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина в связи с видеообращением жильцов ЖК «Акварель» в Ростове. С февраля 2023 года из-за неисправности канализационной системы территория вокруг «Акварели» систематически затапливается нечистотами.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...