Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия отопления у ростовчан

По факту отсутствия отопления у жильцов многоквартирного дома в Ростове глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

В текущем году у жильцов многоквартирного дома не было включено отопление несмотря на регулярную оплату счетов за данную услугу. Подчеркивается, что в течение трех лет ростовчане используют обогреватели, чтобы не замерзнуть в зимнее время.

На фасаде жилого дома имеются многочисленные трещины, которые представляют опасность. Следственными органами проводится процессуальная проверка.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина в связи с видеообращением жильцов ЖК «Акварель» в Ростове. С февраля 2023 года из-за неисправности канализационной системы территория вокруг «Акварели» систематически затапливается нечистотами.

Ева Китаева