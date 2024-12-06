Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия отопления у ростовчан
По факту отсутствия отопления у жильцов многоквартирного дома в Ростове глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
В текущем году у жильцов многоквартирного дома не было включено отопление несмотря на регулярную оплату счетов за данную услугу. Подчеркивается, что в течение трех лет ростовчане используют обогреватели, чтобы не замерзнуть в зимнее время.
На фасаде жилого дома имеются многочисленные трещины, которые представляют опасность. Следственными органами проводится процессуальная проверка.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина в связи с видеообращением жильцов ЖК «Акварель» в Ростове. С февраля 2023 года из-за неисправности канализационной системы территория вокруг «Акварели» систематически затапливается нечистотами.