Мария Захарова посетит открытие памятника Александру I в Екатеринбурге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетит открытие памятника Александру I в Екатеринбурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Мария Захарова
Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ
«Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня… в Екатеринбург»,— написала она. По словам госпожи Захаровой, на церемонию открытия памятника ее пригласила екатеринбургская епархия.
Напомним, памятный бюст императору Александру I, по данным екатеринбургской епархии, откроют сегодня, 6 декабря, у здания Храма-на-крови. Открытие приурочено к 200-летию посещению императором Екатеринбурга.