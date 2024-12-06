Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетит открытие памятника Александру I в Екатеринбурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня… в Екатеринбург»,— написала она. По словам госпожи Захаровой, на церемонию открытия памятника ее пригласила екатеринбургская епархия.

Напомним, памятный бюст императору Александру I, по данным екатеринбургской епархии, откроют сегодня, 6 декабря, у здания Храма-на-крови. Открытие приурочено к 200-летию посещению императором Екатеринбурга.

Анна Капустина