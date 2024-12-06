В Свердловской области число преступлений за год выросло на 36% до 6,6 тысяч

За 11 месяцев 2024 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 6629 преступлений в сфере наркооборота. Это на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила на пресс-конференции врио заместителя начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Анастасия Сафронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 11 месяцев 2024 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 6629 преступлений в сфере наркооборота, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За 11 месяцев 2024 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 6629 преступлений в сфере наркооборота, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Сафроновой, за указанный период текущего года участники незаконного оборота и сбыта наркотиков были установлены по 4280 преступлениям, в 2023 году — по 2565 преступлениям. Среди привлеченных к уголовной ответственности 2310 лиц было установлено 28 несовершеннолетних, в прошлом году — 45. В целом, на территории региона из незаконного оборота было изъято более 180 кг наркотиков, что на 40 кг больше, чем за 11 месяцев 2023 году. Большая часть из них (80%) — синтетические наркотики.

«За 11 месяцев было зарегистрировано 20 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем — сбытом наркотиков. Фигурантами легализовано около 50 млн руб., которые после решения суда будут возвращены в бюджет»,— отметил Анастасия Сафронова.

Анастасия Таначева