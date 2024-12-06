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Суд взыскал деньги в пользу пенсионерки, которая стала жертвой мошенников

Суд взыскал 30 тыс. руб. с владельца банковского счета, который был связан с мошенниками, выманившими деньги у пенсионерки. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

По данным ведомства, в Целинском районе женщина перевела деньги человеку, который связался с ней по телефону и представился ее родственником, которого она давно не видела.

По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве. Вместе с тем, прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения. Иск был удовлетворен.

Вадим Водолазов

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