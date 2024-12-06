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Ростовскую телебашню украсит праздничная подсветка 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, ростовский филиал Российской телерадиовещательной сети включит архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Иллюминация украсит 195-метровую телебашню в честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства России и Республики Беларусь. Она будет включена с 20:00 до 23:00.

На сооружение будут спроецированы цвета российского и белорусского флагов, а также бегущая строка с надписью «25 лет Союзному государству России и Беларуси».

Договор о создании Союзного государства между РФ и Республикой Беларусь был подписан 8 декабря 1999 года. Он направлен на развитие прочного сотрудничества двух стран.

Анастасия Казуков

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