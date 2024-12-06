В Ростове нашли мертвой 74-летнюю женщину, пропавшую в июле

Пропавшую в июле 74-летнюю Аллу Пашкову нашли мертвой, сообщает региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

7-го июля Алла Пашкова вышла из БСМП-2 и направилась в сторону Северного района. С этого дня женщина числилась пропавшей без вести. Уточняется, что пенсионерка болела деменцией.

Подробности гибели Аллы Пашковой не разглашаются.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о гибели 16-летнего Сергея Иванова. Подросток ушел из дома 5 сентября, не взяв с собой телефон и документы, и не вернулся.

Ева Китаева