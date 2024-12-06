Донские власти отмечают рост числа хакерских атак

Более 14 тыс. кибератак на цифровую инфраструктуру органов власти Ростовской области произошло за последние два года. При этом количество продолжает расти. Об этом РБК-Юг сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов.

Кроме того, зафиксировано более 4,5 млрд подозрительных запросов, которые были заблокированы, отметил чиновник.

По его словам, Минцифры региона занимается информационной безопасностью совместно с профильными частными компаниями.

вместе с донскими компаниями, занимающимися информационной безопасностью, минцифры региона работают над снижением этих атак. Этим же занимается в Ростовской области центр мониторинга информационной безопасности.

Вадим Водолазов