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ФАС начала антикартельные проверки свердловских производителей масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые антикартельные проверки производителей сливочного масла в семи регионах России. В том числе они пройдут в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

«Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен»,— говорится в сообщении.

Проверки также пройдут в Москве, Омске, Ижевске (Удмуртия), Барнауле (Алтайский край) и Вологодской области. Окончательные выводы ФАС сделает по результатам проверки на основании всей полученной информации.

Ранее «Ъ» писал, что с начала года цены на сливочное масло выросли на 25%. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, рост цен связан с повышенным спросом на ряд продуктов, но правительство принимает меры по обеспечению их доступности.

Анна Капустина

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