Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

...и «Тишина»

В Ярославле открылась выставка Исаака Левитана

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Открытие состоялось 5 декабря, в день рождения музея, которому исполнилось 105 лет. Зрители могут увидеть как ранние работы авторы, так и зрелые произведения, наиболее известен из которых пейзаж «Тишина». Представлены живописные работы и пастели. Кадры с открытия выставки — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Предыдущая фотография
Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина выступает на открытии выставки

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина выступает на открытии выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Открытие выставки

Открытие выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;Тишина&quot;, 1898 г.

"Тишина", 1898 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Куратор выставки Исаака Левитана в Ярославле Алексей Федорчук

Куратор выставки Исаака Левитана в Ярославле Алексей Федорчук

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Экскурсия по выставке Исаака Левитана

Экскурсия по выставке Исаака Левитана

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;Лето. На пчельнике&quot;

"Лето. На пчельнике"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;Весна. Последний снег&quot;, этюд. 1895 г.

"Весна. Последний снег", этюд. 1895 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;У берега моря. Крым&quot;. 1886 г.

"У берега моря. Крым". 1886 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Посетитель выставки

Посетитель выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;Домик с ракитами&quot;. Первая половина 1880-х

"Домик с ракитами". Первая половина 1880-х

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

&quot;Долина реки. Осень&quot;. 1896 г.

"Долина реки. Осень". 1896 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 13

Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина выступает на открытии выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Открытие выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"Тишина", 1898 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Куратор выставки Исаака Левитана в Ярославле Алексей Федорчук

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Экскурсия по выставке Исаака Левитана

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"Лето. На пчельнике"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"Весна. Последний снег", этюд. 1895 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"У берега моря. Крым". 1886 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Посетитель выставки

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"Домик с ракитами". Первая половина 1880-х

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

"Долина реки. Осень". 1896 г.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...