...и «Тишина»
В Ярославле открылась выставка Исаака Левитана
В Ярославском художественном музее открылась выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Открытие состоялось 5 декабря, в день рождения музея, которому исполнилось 105 лет. Зрители могут увидеть как ранние работы авторы, так и зрелые произведения, наиболее известен из которых пейзаж «Тишина». Представлены живописные работы и пастели. Кадры с открытия выставки — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
1 / 13