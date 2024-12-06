...и «Тишина»

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Открытие состоялось 5 декабря, в день рождения музея, которому исполнилось 105 лет. Зрители могут увидеть как ранние работы авторы, так и зрелые произведения, наиболее известен из которых пейзаж «Тишина». Представлены живописные работы и пастели. Кадры с открытия выставки — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка Исаака Левитана в Ярославле Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина выступает на открытии выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Открытие выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Тишина", 1898 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Куратор выставки Исаака Левитана в Ярославле Алексей Федорчук Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Экскурсия по выставке Исаака Левитана Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Лето. На пчельнике" Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Весна. Последний снег", этюд. 1895 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Выставка Исаака Левитана в Ярославле Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "У берега моря. Крым". 1886 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Посетитель выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Домик с ракитами". Первая половина 1880-х Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Долина реки. Осень". 1896 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 13 Выставка Исаака Левитана в Ярославле Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина выступает на открытии выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Открытие выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Тишина", 1898 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Куратор выставки Исаака Левитана в Ярославле Алексей Федорчук Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Экскурсия по выставке Исаака Левитана Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Лето. На пчельнике" Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Весна. Последний снег", этюд. 1895 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Выставка Исаака Левитана в Ярославле Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "У берега моря. Крым". 1886 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Посетитель выставки Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Домик с ракитами". Первая половина 1880-х Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Долина реки. Осень". 1896 г. Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ