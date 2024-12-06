Евгений Куйвашев проведет прямую линию с уральцами 11 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 декабря проведет прямую линию с жителями региона в эфире ОТВ, сообщил областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловчане могут направить свои вопросы главе региона с 12:00 6 декабря до 18:00 9 декабря на платформе обратной связи на Госуслугах или по номеру телефона 8-800-301-55-96.

Напомним, губернаторы других регионов Урала уже провели свои прямые линии. Глава Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей 22 октября, эфир с главой Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Русланом Кухаруком состоялся 5 декабря.

Ирина Пичурина