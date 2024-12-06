В Казани за сутки произошло 179 ДТП, пострадал один пешеход

В четверг, 5 декабря, в Казани произошло 179 ДТП, в одном из которых пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По предварительным данным, наезд на пешехода на регулируемом переходе произошел по вине самого пешехода.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и еще четырех водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. В отделы полиции по подозрению в совершении различных преступлений были доставлены восемь граждан.

Анар Зейналов