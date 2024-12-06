Ростов посетили почти 2 млн туристов с начала 2024 года

Турпоток в донскую столицу с января по ноябрь 2024 года составил 1,8 млн туристов. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Для привлечения туристов мы улучшаем городскую инфраструктуру, поддерживаем гостиничный бизнес, постоянно совершенствуем экскурсионные программы, внедряем новые форматы», – отметил градоначальник.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с января 2025 года в городе будет введен туристический налог. Его максимальная ставка составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других объектах размещения.

Анастасия Казуков