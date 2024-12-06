Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии

14-й тур. «Саутгемптон»—«Челси» 1:5 (Арибо, 11 — Дисаси, 7; Нкунку, 17; Мадуэке, 34; Палмер, 76; Санчо, 87). «Манчестер Сити»—«Ноттингем» 3:0 (Силва, 8; Де Брёйне, 32; Доку, 57). «Ньюкасл»—«Ливерпуль» 3:3 (Исак, 32; Гордон, 65; Шер, 90 — Джонс, 50; Салах, 68, 83). «Астон Вилла»—«Брентфорд» 3:1 (Роджерс, 21; Уоткинс, 28 (пен.); Кэш, 34 — Дамсгор, 54). «Арсенал»—«Манчестер Юнайтед» 2:0 (Тимбер, 54; Салиба, 73). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 35 очков. 2. «Челси» — 28. 3. «Арсенал» — 28. 4. «Манчестер Сити» — 26. 5. «Брайтон» — 23 (после 13 матчей). 6. «Ноттингем» — 22. 7. «Астон Вилла» — 22.

Чемпионат Испании

Перенесенный матч 19-го тура. «Атлетик»—«Реал» 2:1 (Беренгер, 53; Гурусета, 80 — Беллингем, 78. Мбаппе («Реал») на 68-й минуте не забил пенальти). Положение команд. 1. «Барселона» — 37 очков (после 16 матчей). 2. «Реал» — 33 (15). 3. «Атлетико» — 32 (15). 4. «Атлетик» — 29 (16). 5. «Вильярреал» — 26 (14). 6. «Мальорка» — 24 (16).