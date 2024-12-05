Губернатор ХМАО Кухарук создал комиссию по эвакуации в случае военной угрозы

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Руслан Кухарук утвердил положение о создании в регионе эвакуационной комиссии. Документ был пописан 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно положению, комиссия создана, чтобы планировать и проводить эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей, архивных документов при «военных конфликтах, угрозе их возникновения или в обстановке, сложившейся вследствие этих конфликтов». Комиссия также будет обеспечивать размещение эвакуированных граждан и развертывание медицинских учреждений.

В случае введения военного положения в округе комиссия должна провести уточнение плана эвакуационных мероприятий, эвакуируемых категорий жителей, перечня пунктов приема населения. В состав комиссии войдут члены исполнительных органов власти, руководители органов образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и транспортных организаций, а также органов внутренних дел и других ведомств. Заседания комиссии должны проводиться не реже раза в полугодие.

Анна Капустина