В Екатеринбургском дендропарке появится световой фонтан
В Екатеринбургском дендропарке сделают новогоднюю подсветку на фонтане, рассказала глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова на заседании коллегии администрации. Установить ее планируют 22 декабря.
Фото: Администрация Екатеринбурга
Помимо этого, гирляндами украсят фотозону дендропарка по ул. Радищева. Световые инсталляции в городе планируют установить до 20 декабря. В частности, появится традиционный новогодний шар на пл. Труда, для которого изменят способ подключения к сети на более безопасный и эстетичный.
В Историческом сквере, где в этом году будет расположен ледовый городок, установят световые конструкции, а светящееся число 2025 будет установлено у здания Динамо, чтобы его можно было увидеть с набережной. Помимо этого, в новогодний режим уже переведена подсветка на опорах Макаровского моста, на водосбросе на Плотинке и опорах освещения на пр. Ленина.
В этом году в Екатеринбурге вновь появится «новогодний маршрут», который будет нанесен на карты сервиса 2ГИС. В администрации стараются привлекать к украшению города бизнес-сообщество, свои здания украсят около 10 тыс. предприятий, для которых в мэрии подготовили методические рекомендации.
Напомним, каток на площади 1905 года начнет работать 21 декабря и откроется ледовым шоу Ильи Авербуха. Открыть ледовый городок планируют 27 декабря, в эти выходные для него начнут заготовку льда в карьере. В этом году темой городка выбрана «Новогодняя сказка снеговиков».