В Екатеринбургском дендропарке появится световой фонтан

В Екатеринбургском дендропарке сделают новогоднюю подсветку на фонтане, рассказала глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова на заседании коллегии администрации. Установить ее планируют 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Помимо этого, гирляндами украсят фотозону дендропарка по ул. Радищева. Световые инсталляции в городе планируют установить до 20 декабря. В частности, появится традиционный новогодний шар на пл. Труда, для которого изменят способ подключения к сети на более безопасный и эстетичный.

В Историческом сквере, где в этом году будет расположен ледовый городок, установят световые конструкции, а светящееся число 2025 будет установлено у здания Динамо, чтобы его можно было увидеть с набережной. Помимо этого, в новогодний режим уже переведена подсветка на опорах Макаровского моста, на водосбросе на Плотинке и опорах освещения на пр. Ленина.

В этом году в Екатеринбурге вновь появится «новогодний маршрут», который будет нанесен на карты сервиса 2ГИС. В администрации стараются привлекать к украшению города бизнес-сообщество, свои здания украсят около 10 тыс. предприятий, для которых в мэрии подготовили методические рекомендации.

Напомним, каток на площади 1905 года начнет работать 21 декабря и откроется ледовым шоу Ильи Авербуха. Открыть ледовый городок планируют 27 декабря, в эти выходные для него начнут заготовку льда в карьере. В этом году темой городка выбрана «Новогодняя сказка снеговиков».

Анна Капустина