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Бастрыкин поручил возбудить дело по жалобам ростовчан из ЖК «Акварель»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ростовскому региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело в связи с видеообращеним жильцов ЖК «Акварель» Ростове о нарушении их прав.

Об этом сообщается в telegram-канале управления.

Согласно видеообращению (было размещено в соцсетях), с февраля прошлого года из-за неисправности канализационной системы территория вокруг «Акварели», в том числе детская игровая площадка, систематически затапливается нечистотами. Жители ЖК жалуются на соответствующий запах, а также опасаются распространения инфекций и попадания воды в трансформаторную подстанцию. Жители также отмечают, что их обращения в другие органы власти результатов не принесли.

Региональное управление СК начало проверку.

Вадим Водолазов

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