В Екатеринбурге запретят остановку на двух новых участках
В Екатеринбурге на двух новых участках установят знаки «Остановка запрещена». Как уточнили в пресс-службе мэрии, их установят в течение декабря.
Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках:
- в проезде от улицы Софьи Перовской до дома № 115 по улице Софьи Перовской,
- в пер. Шаронова от переулка Еланского, вдоль дома №107 «а», корпус 1 до улицы Степана Разина
Знаки будут установлены для обеспечения безопасности на дорогах.