В Екатеринбурге запретят остановку на двух новых участках

В Екатеринбурге на двух новых участках установят знаки «Остановка запрещена». Как уточнили в пресс-службе мэрии, их установят в течение декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках:

в проезде от улицы Софьи Перовской до дома № 115 по улице Софьи Перовской,

в пер. Шаронова от переулка Еланского, вдоль дома №107 «а», корпус 1 до улицы Степана Разина

Знаки будут установлены для обеспечения безопасности на дорогах.

Анастасия Таначева