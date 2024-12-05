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В Екатеринбурге запретят остановку на двух новых участках

В Екатеринбурге на двух новых участках установят знаки «Остановка запрещена». Как уточнили в пресс-службе мэрии, их установят в течение декабря.

Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках

Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Знаки "Остановка запрещена" установят на двух новых участках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках:

  • в проезде от улицы Софьи Перовской до дома № 115 по улице Софьи Перовской,
  • в пер. Шаронова от переулка Еланского, вдоль дома №107 «а», корпус 1 до улицы Степана Разина

Знаки будут установлены для обеспечения безопасности на дорогах.

Анастасия Таначева

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