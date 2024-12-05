В Верхнепышминском районе в ДТП погиб 17-летний подросток

В четверг, 5 декабря, в 11:00 на 1-м км автодороги «подъезд к поселку Садовый» в Верхнепышминском районе (Свердловская область) произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, в результате чего погиб 17-летний подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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По предварительной информации региональной ГИБДД, 31-летний водитель грузового авто «Газель 274700», двигаясь в сторону пос. Садовый, столкнулся со стоящей на обочине грузовой автомашиной «Хино 5764В».

В результате ДТП 17-летний пассажир «Газели» скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков. Остальные участники ДТП не пострадали.

По факту ДТП полиция проводит расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего.

Анастасия Таначева