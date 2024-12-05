Власти Свердловской области направят на развитие Верхней Туры еще 4,8 млрд

На развитие Верхней Туры власти Свердловской области решили направить еще 4,8 млрд руб. Всего сумма расходов на развитие городского округа в 2020-2026 годы составит более 26,8 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительные средства пойдут, в том числе, на строительство жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Дополнительные средства пойдут, в том числе, на строительство жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, дополнительные средства будут направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, загородного лагеря «Уральские зори», возведение жилья, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, создание парка спорта и отдыха «Белый камень», сквера Александра Невского, прогулочного маршрута от мемориала Славы в парке Победы до улицы Лесная. Помимо этого, на территории Верхней Туры будет реализовано несколько инвестпроектов.

Анастасия Таначева