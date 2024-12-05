ИИ планируют применять в работе всех органов власти Ростовской области в 2026 году

В Ростовской области планируется использовать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) в работе исполнительных органов власти и муниципальных образований в 2026 году. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгения Полуянова.

В текущем году искусственный интеллект начали применять в сфере ЖКХ для обработки обращений граждан, которые поступают через электронную приемную. Кроме того, его используют в работе мировых судов. Это помогает производить запись устной речи с помощью стенографии на заседаниях, а также составлять протоколы.

По словам министра, сейчас в ведомстве прорабатывается внедрение ИИ к 2026 году в части стенографирования и протоколирования совещаний в правительстве региона, органах власти и муниципалитетах.

Анастасия Казуков