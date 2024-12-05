На Урале дело об убийстве тренера по хоккею Григория Савельева направили в суд

Серовская городская прокуратура направила в Серовский райсуд уголовное дело в отношении местного жителя, в результате действий которого 12 сентября в больнице Серова на 86-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело об убийстве в больничной палате заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева направили в Серовский районный суд

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Дело об убийстве в больничной палате заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева направили в Серовский районный суд

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ночью 30 августа 59-летний мужчина, будучи пациентом и находясь в одной из палат хирургического отделения ГАУЗ Свердловской области «Серовская городская больница», три раза ударил табуретом по голове Григория Савельева, который лежал на соседней с ним кровати.

В результате потерпевшему была нанесена закрытая травма головы, которая расценивалась как тяжкий вред здоровью. От полученных ударов тренер впал в кому, а спустя две недели после произошедшего - скончался. Обвиняемый пояснил, что данные действия он совершил, потому что сосед мешал ему спать.

Согласно заключению экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Материалы дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) были направлены в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Таначева