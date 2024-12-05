В Севастополе начнут готовить океанологов для РАН

Севастопольский государственный университет (СевГУ) в 2025 году планирует открыть магистерскую программу по направлению «Океанология» для подготовки специалистов Морского гидрофизического института Российской академии наук (МГИ РАН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной деятельности Максима Евстигнеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам ученого, СевГУ уже несколько лет сотрудничает с институтом, предоставляя кадры по направлению «Физика моря. Спутниковая океанология». Новый профиль расширит возможности базовой кафедры «Морские науки и технологии», созданной в Институте перспективных исследований СевГУ.

Максим Евстигнеев также отметил, что аналогичные программы действуют лишь в немногих вузах страны, среди которых: МГУ, СПбГУ, РГГМУ и МФТИ. Дефицит специалистов в области океанологии остается значительным.

Заместитель директора МГИ РАН Елена Васечкина подчеркнула, что океанологи востребованы не только в научных институтах, но и в гидрометеорологических организациях, а также в сфере шельфовой добычи. По ее словам, профессия требует междисциплинарной подготовки, охватывающей области географии, климатологии, метеорологии и химии. Широкий спектр необходимых знаний делает выпускников особенно ценными для рынка труда.

Нурий Бзасежев