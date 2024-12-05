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В Сочи приняли более 6 тысяч заявок на догазификацию

За 2024 год от жителей Сочи приняли более 6,1 тыс. заявок на участие в программе социальной догазификации. По 82% заявок уже заключены договоры, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По программе догазификации газ уже подведен до границ более 3440 участков, подключено почти 860 потребителей. В этом году к газу подключили микрорайон Вардане. Сейчас завершают строительство газопроводов в Якорной Щели и Головинке.

По решению президента РФ Владимира Путина по программе теперь можно обеспечить газом и соцобъекты. Власти Сочи намерены проводить эту работу в тесном взаимодействии с региональной газовой компанией.

Татьяна Ручкина

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