СКР проверит информацию о нападении бойцовской собаки на ростовчан

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту опубликованной в СМИ информации о нападении собаки бойцовской породы на жителей донской столицы. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 4 декабря в северном районе Ростова молодые люди возвращались домой и встретили женщину с агрессивной собакой, которая начала нападать на пару. После этого инцидент повторился с другим прохожим.

Александр Бастрыкин потребовал от главы СУ СК РФ по Ростовской области Аслана Хуаде доложить о результатах проверки.

Анастасия Казуков