В аэропорту «Казань» сегодня пройдут пожарно-тактические учения

Сегодня в аэропорту «Казань» около 12:00 начнутся плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту «Казань» пройдут пожарно-тактические учения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту «Казань» пройдут пожарно-тактические учения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Во время тренировок будет использована имитация огня и дыма. Ожидается скопление спецтехники и сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе аэропорта «Ъ Волга-Урал» уточнили, что на время учений аэропорт закрыт не будет.

В июне в аэропорту уже проводились учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тогда по сценарию у одного из пассажиров рейса из Египта обнаружили симптомы лихорадки Эбола. Медики и сотрудники санитарно-карантинного пункта оперативно зашли на борт самолета, поставили пациенту предварительный диагноз, изолировали его и доставили в больницу на специальных носилках. Остальных пассажиров и экипаж направили на дезинфекцию: они прошли через специальный автобус, где обработали защитную одежду и оборудование.

Анар Зейналов