Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На станции техосблуживания в Краснодаре тушат крупный пожар

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар, возникший на станции техобслуживания на улице Академика Губкина в Краснодаре. Огонь распространился на площади 300 кв. м, позже увеличившись до 550 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧ по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На месте происшествия задействованы 52 специалиста и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 9:34, пожар локализован. Причины возгорания устанавливаются.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...