На станции техосблуживания в Краснодаре тушат крупный пожар

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар, возникший на станции техобслуживания на улице Академика Губкина в Краснодаре. Огонь распространился на площади 300 кв. м, позже увеличившись до 550 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧ по Краснодарскому краю

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На месте происшествия задействованы 52 специалиста и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 9:34, пожар локализован. Причины возгорания устанавливаются.

Нурий Бзасежев