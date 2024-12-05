Кабмин Башкирии должен выплатить 50 тысяч рублей за неисполнение решения суда

Кировский райсуд Уфы оставил в силе обязанность по выплате правительством Башкирии исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Ответчиками по административному делу проходили управление ФССП России и два пристава-исполнителя, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Верховный суд Башкирии обязал правительство до 1 июня 2024 года выделить региональному минтрансу деньги на ремонт автомобильных дорог в Караидельском районе. Работы должны были быть выполнены в течение года.

28 июня этого года было возбуждено исполнительное производство, так как правительство не исполнило решение суда в срок. В сентябре «в связи с неисполнением требований исполнительного документа» было вынесено постановление о взыскании с кабмина 50 тыс. руб. исполнительного сбора.

Прося отменить спорный документ, представитель правительства в суде заявлял, что выполнить указанные работы в установленные сроки невозможно.

«Обращаясь в суд административный истец не представил доказательств того, что должник предпринял все меры для исполнения исполнительного документа в установленный срок, учитывая, что должник является юридическим лицом, а значит может быть освобожден от взыскания исполнительского сбора лишь в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы, наступление которого не установлено в ходе рассмотрения дела»,— отмечено в решении суда.

Венера Хисамова