Работники компании в Сибае провалились в бытовку и получили травмы

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование группового несчастного случая с двумя работниками ООО «Уралпромтехсервис».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 декабря во время монтажа трубы в производственном цехе 63-летний штукатур и 38-летний дворник поднялись на крышу бытовки высотой около 3 м и провалились в помещение. Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в ЦГБ Сибая.

ООО «Уралпромтехсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2000 года. Компания занимается производством красителей и пигментов. Владелец — Андрей Бейсюк. Выручка в

2023 составила 268,89 млн руб., чистая прибыль — 13,5 млн руб.

Майя Иванова