Глава СКР потребовал доклад о травмировании краснодарского школьника

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по факту травмы, полученной школьником в Краснодаре. Об инциденте стало известно 4 декабря, сообщает Информационный центр СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительной информации, ученик пытался выполнить трюк, известный среди подростков как «полет Супермена». Двое сверстников подняли его на руках, но тот неудачно упал на спину.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе управления в Краснодарском крае Андрею Маслову представить подробный отчет о ходе проверки. По итогам мониторинга будет принято процессуальное решение.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание, что подобные случаи фиксируются по всей стране. Она призвала подростков отказаться от участия в опасных челленджах.

Фил Златов