Приставы вернули матери четырехлетнего сына, которого отец скрыл в Екатеринбурге

Судебные приставы Ленинского районного отделения Екатеринбурга помогли вернуть жительнице Калининграда четырехлетнего сына, с которым его отец-должник скрылся в Екатеринбурге, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яков Глинский, Коммерсантъ Фото: Яков Глинский, Коммерсантъ

Судебные приставы Гурьевского района УФССП России по Калининградской области возбудили производство о передаче ребенка от отца матери. Отец скрылся с сыном в неизвестном направлении, их обнаружили в Екатеринбурге в доме на ул. Академика Парина. Сначала отец не хотел открывать дверь приставам, но позднее открыл. Мальчик в это время спал и, проснувшись, потянулся к маме, которая заблаговременно прибыла в город. «Мать с сыном вернулись в Калининград. Родители обещали попробовать найти взаимопонимание в общении друг с другом ради сына»,— сказано в сообщении.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге судебные приставы силой забрали дочь у отца-должника, который отказывался передавать ребенка матери. Ребенок, по решению суда, должен проживать с матерью в Нижнем Тагиле.

Ирина Пичурина