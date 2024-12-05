Челябинскстат: реальные доходы жителей Челябинской области выросли на 11,2%

В Челябинской области по итогам трех кварталов 2024 года продолжают расти доходы населения. Реальные денежные доходы (скорректированные на инфляцию) в январе-сентябре увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) — на 11,3%, сообщает Челябинскстат.

В третьем квартале года по сравнению со вторым реальные денежные доходы жителей региона увеличились на 1,3%, реальные располагаемые — на 0,2%.

По итогам девяти месяцев 2024 года общий объем денежных доходов населения Челябинской области составил 1,39 трлн руб., что на 19,6% больше, чем годом ранее. Размер среднемесячного денежного дохода одного южноуральца за год вырос на 20%, до 48,5 тыс. руб.

Расходы населения Челябинской области увеличивались меньшими темпами, чем доходы: в январе-сентябре общий объем составил 1,28 трлн руб., что на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года. Сбережения южноуральцев за год выросли на 74,4% и достигли 113,33 млрд руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2024 года в Челябинской области составила 68,6 тыс. руб., что на 22,4% больше, чем годом ранее. Реальная зарплата увеличилась на 13,8%.

Юлия Гарипова