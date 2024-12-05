В Казани за сутки произошло 187 ДТП, пострадали трое пешеходов

В среду, 4 декабря, в Казани произошло 187 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Все случаи с пострадавшими связаны с наездами на пешеходов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, не имевших права управления. В отдел полиции доставлены четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов