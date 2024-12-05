Челябинская область в топ-10 регионов по финансовой грамотности жителей

Челябинская область заняла шестое место среди регионов страны по уровню финансовой грамотности местных жителей в 2024 году. Южный Урал набрал 48,3 балла из 100 возможных, указано в исследовании ПСБ Благосостояния.

В целом по России индекс финансовых достижений граждан в текущем году составил 46,1 балла. За год его общее значение увеличилось на 2,3 балла. Как отмечают в ПСБ, в 2024-ом около половины жителей страны повысили уровень своих доходов (46% от общего числа) и научились ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более (49%). У трети респондентов доходы выросли в пределах 10%, у каждого восьмого — на 30%, у 4% — на 50%, а 1% — вдвое. В общей сложности доходы в 2024 году увеличились у 46% россиян против 38% в 2023-ем. Еще у 42% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.

Более половины жителей страны (51%) сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на три процентных пункта). Еще у 9% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у 14% — на 50% или менее. Также у 44% респондентов нет непогашенных кредитов (+1 процентный пункт к уровню прошлого года), еще 33% обслуживают только один заем. Доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 11% (рост на три пункта), а количество опрошенных, у которых вообще нет сбережений, снизилось за год на шесть пунктов, до 32%.

Регионом-лидером по финансовой грамотности стала Воронежская область (50,2 балла). Далее идут Москва и Нижегородская область (по 49,4).

Виталина Ярховска