Компании Екатеринбурга за год получили свыше 1,5 млрд рублей на модернизацию

С начала 2024 года 21 компания Екатеринбурга получила на модернизацию производства более 1,5 млрд руб., еще 40 компаниям оказали оказали адресную помощь по другим направлениям, сообщили в городской администрации. Кроме того, благодаря программам оптимизации производства за последние шесть лет на 70 предприятиях Свердловской области эффективность труда выросла на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным главы города Алексея Орлова, в ближайшие годы предприятия Свердловской области планируют реализовать около 60 инвестпроектов общей суммой свыше 30 млрд руб., что создаст порядка 1,7 тыс. рабочих мест. «Одной из целей, стоящих перед всей страной, является достижение технологического лидерства. Сегодня можно с уверенностью сказать, что промышленность Екатеринбурга преодолела санкционные трудности и наращивает производство. За 10 месяцев этого года объем отгруженной продукции увеличился на 19% в сравнении с тем же периодом 2023 года»,— рассказал мэр на заседании совета по промышленной политике.

Согласно результатам исследований УрО РАН, в 2023 году доля инвестиций промышленных предприятий в экономике Екатеринбурга возросла с 16% до 18,9%, в этой сфере занято 20,4% всех работников и на нее приходится 29% оборота всех предприятий — промышленность остается одним из драйверов экономики города.

Кроме того, в ходе заседания директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбург Евгений Копелян представил проект по развитию промышленного туризма «ПромСити на Исети». Целью инициативы станет привлечение молодежи к труду на промышленных предприятиях, а также популяризация екатеринбургских брендов.

Напомним, планируемые расходы бюджета Свердловской области в 2025 году составят 490,8 млрд руб., а доходы — 446,8 млрд руб. В бюджете запланировано 5,1 млрд руб. на поддержку сельскохозяйственного производства.

Ирина Пичурина