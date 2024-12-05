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В Железнодорожном районе Ростова обокрали две машины

В Ростове-на-Дону неизвестные злоумышленники обокрали два автомобиля в жилом комплексе Железнодорожного района 5 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Согласно информации пресс-службы, владельцы автомобилей обратились в полицию. По их словам, в одной из машин украли строительные инструменты, а в другой магнитолу.

Полицейские устанавливают личности причастных к краже, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Сумма причиненного ущерба пока не определена.

Анастасия Казуков

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