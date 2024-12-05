В Челябинске задержали ОПГ нелегальных валютчиков с доходом в 280 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии задержали 10 предполагаемых участников преступного сообщества, незаконно продававших валюту. Доход составил не менее 280 млн руб., сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем официальном telegram-канале. По данным СМИ, в схеме участвовал владелец ресторана «Гриль-Хаус» Сергей Малетин.

Предварительно установлено, что сообщество было создано в 2023 году. Его участники предоставляли юридическим и физическим лицам нелегальные услуги в финансовой сфере. В основном это была закупка и продажа иностранной валюты, разрешенная только имеющим лицензию организациям. Организаторы преступного сообщества вовлекли в свою деятельность восемь человек, которые искали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение обменивали их. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). В жилье фигурантов, используемых ими офисных помещениях и автомобилях полицейские провели 25 обысков. Изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 55 млн руб. Предполагаемым участникам криминального бизнеса избраны различные меры пресечения. Продолжается установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, а также выявление имущества, подлежащего аресту для возмещения ущерба.

Виталина Ярховска