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Жительница Крымска предстанет перед судом за убийство знакомого

В Крымске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 апреля 2024 года. Фигурантка, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорилась со знакомым в своей квартире на ул. Маршала Жукова. Причиной конфликта якобы стали знаки внимания со стороны мужчины. Во время ссоры обвиняемая ударила гостя ножом в грудь, ранение оказалось смертельным.

Женщина признала свою вину. На время расследования суд заключил ее под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Фил Златов

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