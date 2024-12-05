Жительница Крымска предстанет перед судом за убийство знакомого

В Крымске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 апреля 2024 года. Фигурантка, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорилась со знакомым в своей квартире на ул. Маршала Жукова. Причиной конфликта якобы стали знаки внимания со стороны мужчины. Во время ссоры обвиняемая ударила гостя ножом в грудь, ранение оказалось смертельным.

Женщина признала свою вину. На время расследования суд заключил ее под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Фил Златов