Глава Кубани поручил газифицировать станицу Шапсугскую

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение ускорить процесс газификации станицы Шапсугской после обращения жительницы Абинского района Татьяны Школьник на прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Как отметил глава Абинского района Илья Биушкин, схема газоснабжения готова, но необходимо разработать проект строительства. В ответ Вениамин Кондратьев поставил задачу своему заместителю Евгению Пергуну оперативно подготовить план, выделить средства и обеспечить подведение газа в дома.

В 2024 году в Краснодарском крае построили 211 км газовых сетей, на эти цели выделили 1,9 млрд руб. Годом ранее проложили 228 км газопроводов.

Всего газ подвели к 71 тыс. домовладений, из которых около 40 тыс. были полностью газифицированы. Работы проводили в рамках программы социальной газификации.

Кроме того, малоимущим, многодетным семьям и инвалидам предоставляются выплаты и компенсации на газификацию.

Нурий Бзасежев