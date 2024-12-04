Прямая линия губернатора Краснодарского края продолжалась рекордные 4,5 часа

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продолжалась 4 часа 40 минут. Это рекордное время за все четыре года проведения прямых эфиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Всего губернатору жители края направили более 11 тыс. вопросов. Основные из них касались сферы ЖКХ, дорог, благоустройства, поддержки участников СВО и их семей.

Больше всего вопросов направили жители Кореновского района. На втором месте по количеству обращений оказались жители Ейского района, на третьем — анапчане, на четвертом — краснодарцы. Также в топ-5 вошел Туапсинский район.

Какие вопросы волнуют жителей края и какие решения предложил губернатор — в текстовой онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина