В Набережных Челнах закупят дизельное топливо на 600 млн рублей

Муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» Набережных Челнов закупит дизельное топливо на сумму более 600 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» Набережных Челнов закупит дизельное топливо на сумму более 600 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» Набережных Челнов закупит дизельное топливо на сумму более 600 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поставка топлива через топливозаправочный модуль будет осуществляться ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, с момента заключения договора и до 30 июня 2025 года.

Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу не ниже К5 и требованиям ГОСТ 32511-2013. Отпуск топлива будет производиться на территории заказчика с использованием пластиковых карт.

Цель закупки — минимизация времени на заправку техники и предотвращение хищения топлива.

Анар Зейналов