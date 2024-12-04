В Архызе после реновации откроется гостиничный комплекс «Романтик»

На курорте «Архыз» (управляется группой Mantera) в Карачаево-Черкесии после полной реновации откроется гостиничный комплекс «Романтик» на 143 номера. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Самсон».

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Открытие запланировано на 25 декабря. Комплекс состоит из двух отелей — «Романтик-1» и «Романтик-2». Там в общей сложности имеются 143 номера разной категории на 384 места, ресторан, бар, конференц-зал, помещение для хранения лыж, парковка.

«Романтик» был построен на Архызе в 2013 году рядом с центральной зоной выката в 100 м от нижней станции канатной дороги «Млечный путь» на Южном склоне. Проект реновации отелей осуществляет группа компаний «Самсон». Генеральный директор инвестора Татьяна Фоменко пояснила, что были пересмотрены планировки номеров и организация пространств мест общего пользования. Также были обновлены инфраструктура, интерьеры отелей и создан SPA-центр. «"Романтик" станет первым объектом под управлением Mantera на курорте "Архыз" и в регионе СКФО»,— заявила заместитель генерального директора по развитию гостиничной деятельности группы Яна Уханова, слова которой приводит пресс-служба.

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«В связи с резко выросшим в этом году турпотоком и переходом курорта Архыз на всесезонную работу объектов размещения не хватает, особенно в праздничные, каникулярные даты и в зимний горнолыжный сезон. Поэтому мы давно ждали завершения реновации популярного у туристов гостиничного комплекса»,— говорит гендиректор УК «Архыз» Роман Киранчук. Он прогнозирует, что в следующем году турпоток на курорт превысит 1,2 млн человек, при этом сюда приедут туристы не только из разных регионов России, но из-за рубежа.

По информации Минэкономразвития РФ, осенью 2024 года Архыз стал курортом, где число бронирований в отелях выросло почти втрое. В тройку направлений с наибольшим ростом вошли также курорт Шерегеш в Кузбассе и Зеленоградск в Калининградской области.