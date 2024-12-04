На курорте «Архыз» завершили реновацию гостиничного комплекса «Романтик»

В Карачаево-Черкесии обновили два корпуса отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УК «Архыз» Фото: УК «Архыз»

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии завершили реновацию гостиничного комплекса «Романтик». Два обновленных корпуса на 143 номера откроют 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Архыз». В ходе работ обновлены холлы и вестибюли, отделка и оснащение гостиничных номеров, инфраструктура отелей, а также создан SPA-центр. Управлять курортом будет группа компаний «Мантера».

Генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук отметил, что в связи с резко выросшим в этом году турпотоком и переходом курорта Архыз на всесезонный формат отмечается нехватка объектов размещения для туристов, особенно в праздничные, каникулярные даты и в период горнолыжного сезон. В Карачаево-Черкесию приезжают люди не только из разных регионов России, но из-за рубежа, в частности из Грузии, Беларуси, Казахстан, ОАЭ, Турции. Как ранее писал «Ъ-Кубань», к 2030 году горнолыжный курорт «Архыз» рассчитывает увеличить турпоток с 1 млн до 2 млн человек в год.

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По мнению Романа Киранчука, это станет возможно с учетом планов строительства первого в Карачаево-Черкесии аэропорта в станице Зеленчукская в 80 км от курорта, а также благодаря развитию горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры. Также сообщалось, что в марте 2023 года краснодарское ООО «Горные вершины» выкупило курорт у государства.