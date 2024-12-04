В результате производительность транспортной сети выросла в 10 раз.

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Телеком-инфраструктуру модернизировали от Тамани до Адлера. В результате производительность транспортной сети выросла в 10 раз. Транспортная телеком-инфраструктура на черноморском побережье Кубани обновлена на протяжении более 350 км, такие данные привела пресс-служба компании МТС. Производительность транспортной сети увеличена в 10 раз, а ее пропускная способность на максимально нагруженных участках теперь достигает 400 Гбит/с.

Благодаря модернизации интернет стал более скоростным в Темрюке, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а также в городах на пути к черноморским курортам, в Славянске-на-Кубани, Крымске и Абинске. Качество связи также улучшилось в небольших прибрежных поселках: Аше, Советквадже, Черешне и др.

«Черноморское побережье — важная территория региона, где сконцентрирована наибольшая нагрузка, которая ежегодно увеличивается. Модернизация инфраструктуры осуществлялась с применением отечественного оборудования, что помогло снизить зависимость от зарубежных производителей»,— рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.