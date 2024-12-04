В Сочи усилили контроль за нелегальной продажей пиротехники перед Новым годом

В преддверии Нового года в Сочи начались ежедневные рейды по выявлению незаконной продажи пиротехнических изделий. Проверки прошли на улицах Пластунская, Донская, Абрикосовая и Крымская, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением правил торговли и недопущению продажи пиротехники несовершеннолетним. По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергея Сомко, с начала декабря выявлено три случая нелегальной реализации фейерверков. По каждому факту составлены административные материалы.

Как отметили в администрации, розничная торговля пиротехническими изделиями разрешена только для зарегистрированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Хранение продукции должно соответствовать требованиям, среди которых: запрет на размещение пиротехники в подвалах, рядом с отопительными приборами и другими товарами.

Гражданам рекомендуют сообщать о фактах нелегальной торговли в полицию по телефонам «102 » или «112», а также по номеру департамента курортов администрации Сочи: 8 (862) 266-06-06, добавочный 1623.

Фил Златов