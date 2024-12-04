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Жителя Адыгеи будут судить за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда

Следственный отдел по Майкопскому району завершил расследование уголовного дела против жителя станицы Курджипской в Адыгее. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает республиканский СУ СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установлено следствием, вечером 31 августа 2024 года обвиняемый, находясь в частном доме, во время ссоры нанес топором удары в голову и спину знакомому. Пострадавший выжил в результате вмешательства медиков.

Кроме того, в сентябре 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью другому знакомому.

Сейчас фигурант находится под стражей. Уголовное дело направили в суд Майкопского района для рассмотрения.

Нурий Бзасежев

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