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В Краснодаре 24 февраля 2025 года откроют аллею участников СВО

В парке 30-летия Победы в Краснодаре построят аллею участников СВО. Об этом заявил во время прямого эфира глава Краснодара Евгений Наумов.

Вопрос о том, планируется ли в регионе открыть подобный сквер, задал в ходе прямого эфира губернатору региона Вениамину Кондратьеву участник СВО.

По словам мэра Краснодара, уже 24 февраля 2025 года, в годовщину начала СВО, в парке 30-летия Победы откроют аллею участников специальной военной операции. Здесь планируется высадить более 20 серебристых кленов, а также установить памятный камень, где можно возложить цветы.

Кроме того, по словам Евгения Наумова, в Чистяковской роще будет построен мемориальный комплекс, посвященный локальным войнам.

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В прямом эфире глава региона отвечает на вопросы, интересующие жителей края. Всего в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10,2 тыс. вопросов.

Тат Гаспарян

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