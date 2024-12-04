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Тюменца начнут судить за вымогательство квартиры и иномарки в 2013 году

В Калининский районный суд Тюмени передано уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который, по версии следствия, в 2013 году вымогал у сына бизнесмена квартиру и автомобиль марки Land Rover Discovery, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по сентябрь 2013 года обвиняемый договорился со своим приятелем забрать имущество у сына бизнесмена, который задолжал им 12 млн руб. Сообщники угрозами вынудили потерпевшего переоформить на них квартиру в Тюмени и автомобиль, которые впоследствии продали. «Угрожая расправой, они принудили потерпевшего продать гараж и земельный участок, забрав вырученные денежные средства. Общий размер причиненного ущерба превысил 6 млн руб.», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

После возбуждения уголовного дела о вымогательстве (ст.163 УК РФ) обвиняемый скрывался от правоохранителей и находился в федеральном розыске. Задержать его удалось в мае текущего года, после чего в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подчеркивается, что в 2017 году его сообщник был приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Мария Шараева

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