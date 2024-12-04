В Екатеринбурге за Основинским парком построят высотку вместо долгостроя

В Екатеринбурге на месте долгостроя «Бриг» за Основинским парком планируют построить высотные здания, следует из постановления о внесении изменений в проект межевания территории, опубликованного на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Застройка появится на территории по ул. Вилонова и ул. Учителей. На участке площадью 7,8 тыс. кв. м планируется построить многоуровневый паркинг с кафе и административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. Поблизости на участке площадью 5,5 тыс. кв. м появится многоэтажная жилая застройка и места для хранения машин.

Напомним, программу комплексного развития территорий (КРТ) на участке реализует девелопер «Самолет». Застройщик планирует построить на ул. Вилонова четыре отдельно стоящих здания переменной этажности от 14 до 32 этажей на 800 квартир и детский сад для 100 малышей. На ул. Летчиков построят жилой квартал из четырех односекционных домов башенного типа с переменной этажностью от 22 до 32 этажей. Там также планируют построить детский сад для 100 детей, паркинг и многофункциональную спортивную площадку.

Анна Капустина